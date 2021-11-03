بنك الإمارات دبي الوطني يحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي- البيان

احتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اليوم بمناسبة «يوم العلم» الإماراتي في مقره الرئيسي بمنطقة ديرة ومكاتبه في منطقة ميدان، بمشاركة مجموعة من أعضاء الإدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين والموظفين.

وأقيمت الاحتفالات في ظل التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، ورفع المشاركون خلالها العلم الإماراتي، وأنشدوا النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم علمها في عامها الخمسين وبعام اليوبيل الذهبي، نفخر بكوننا جزءاً من تراث هذا البلد العظيم، ويسعدنا اغتنام هذه الفرصة لتجديد ولائنا تجاه بلدنا الغالي والرؤية الطموحة للآباء المؤسسين.

وإنه من دواعي سرورنا أن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية جنباً إلى جنب مع الفريق الإداري والموظفين تكريماً لروح التنوع والوحدة، التي تربط بين جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على اختلاف أطيافهم».

ويظهر في الصورة أعضاء الإدارة العليا وموظفو مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أثناء تأكيدهم لولائهم وإخلاصهم لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفعالية، التي نظمها بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة «يوم العلم».

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