مجموعة بن حم ترفع علم الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت مجموعة بن حم بيوم العلم، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، والشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، والشيخ سالم بن مسلم بن حم المدير العام لمدارس بن حم، وعدد من منتسبي المجموعة، حيث تم رفع العلم بمدينة العين، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً.

وأكد الشيخ محمد بن حم أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية، واحتفاء بمسيرة الإنجازات والازدهار، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات

وقال بن حم: إن الاحتفال بيوم العلم يشكل فرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء، الذي يكنه شعب الإمارات لمؤسس دولة الإمارات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أن ولاءنا للوطن والتمسك بالعلم، نابع من اعتزازنا بالأيادي المؤسسة للدولة، والتي رفعت العلم شامخاً وسط الأمم عند قيام الاتحاد.

وأضاف: ونحن على أعتاب احتفالية الخمسين التي نحتفي فيها بجهود ونجاح خمسين عاماً مضت نُجدد في هذا اليوم العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار على درب العمل الجاد، وبذل أقصى الجهود الممكنة لرفع راية الوطن عالياً في كل المحافل.

وأكد الشيخ أحمد بن مسلم أن الاعتزاز بالعلم هو تعبير حقيقي عن الانتماء إلى الوطن الذي نلتقي جميعاً على محبته، والعمل من أجل رفعته وحمايته، وأشار إلى أن هذه المبادئ والقيم كرستها قيادتنا في النفوس قولاً وفعلاً، فمن الواجب علينا المحافظة على الإنجازات الوطنية والإبقاء على راية الوطن خفاقة عالية، لأن من حق الوطن أن نقدم له ونعمل من أجله بنفس قدر ما يقدم لنا، وأن نلتفّ حول قيادتنا من أجل المضي قدماً في بناء الإمارات.

وأشار بن حم إلى أن وحدة الإماراتيين وتكاتفهم وتلاحمهم الوطني والاجتماعي وانتماءهم لوطنهم وولاءهم لقيادة الدولة الرشيدة والتفافهم حولها في مختلف الظروف والمعطيات، التي مرت بها الدولة والمنطقة والعالم، هي في مقدمة عناصر النجاح الإماراتي، الذي أبهر العالم، في البناء والتحديث والتطوير والتنمية، حتى بات هذا الوطن مضرباً للمثل في النجاح والتنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي الاجتماعي.

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