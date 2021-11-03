«آفاق الإسلامية للتمويل»: مشاعر الوحدة والسلام

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «آفاق الإسلامية للتمويل»، أمس بيوم العلم، المناسبة الوطنية التي تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء دولة الإمارات، والفخر بالانتماء إليها، والاعتزاز بتاريخها وحاضرها وما ترسمه للمستقبل.

وتحت عنوان «الاحتفال بعام الخمسين»، شارك في تحية رفع العلم الرئيس التنفيذي والمديرون من كل الإدارات والأقسام والموظفين في «آفاق الإسلامية للتمويل»، الذين تجمّعوا عند الساعة 11:00 صباحاً أمام المكتب الرئيسي لشركة «آفاق» في شارع الشيخ زايد، ليرفعوا علم الإمارات خفاقاً، تعبيراً عن حبهم للوطن والتزامهم بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان وجّه عام 2013 بتكريس «يوم العلم» مناسبة وطنية تترافق مع فعاليات وأنشطة احتفالية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «ترتدي احتفالية هذا العام بيوم العلم طابعاً استثنائياً، حيث تتزامن مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي «للعام الخمسين» الذي يشكل محطة تاريخية تعكس ما شهدته الدولة في مسيرة التنمية من إنجازات وقفزاتٍ نوعية جعلتها في المصاف الأول على المستوى العالمي، وما تعدّ له للمستقبل الأكثر ازدهاراً».

وأضاف: «ترفرف راية الإمارات خفّاقةً في «يوم العلم»، فخراً بكل الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة، ونجاحها المتواصل في تحويل التحدّيات إلى فرص للإبداع والتطوير»

وأضاف: «لطالما شكلت «آفاق الإسلامية للتمويل» جزءاً فاعلاً في نسيج هذا الوطن، من خلال دعمها الدائم لكل المبادرات الوطنية، وهو نهجٌ يعبر عن رؤية الشركة واستراتيجيتها الوطنية وجهودها المستمرة في تقديم أرقى الخدمات لأبناء هذه الدولة الخيّرة وجميع المقيمين على أرضها الطيّبة».

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