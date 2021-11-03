اقتصادية عجمان: العلم رمز هيبة الوطن وعنوان عزة الدولة

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت اقتصادية عجمان بالمناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الدولة من شعبها والمقيمين على أرضها، يوم العلم في كل عام كما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واحتفلت الدائرة أمس بهذه المناسبة مع موظفيها من خلال رفع العلم وتوزيع الأوشحة والهدايا على الموظفين، وذلك تقديراً لأهمية هذا اليوم في تعزيز الولاء الوطني وتمجيداً لرمز الدولة وعنوان عزتها.

وأكد عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن احتفال الدائرة يعتبر تمجيداً وتقديراً للعلم الذي يعتبر رمز وهيبة الوطن وعنوان عزة الدولة وشعار قوتها واستقلالها، بالإضافة إلى التذكير بتأسيس هذه الدولة وواجبنا اتجاهها وإننا في هذا اليوم نستذكر الأيادي الطاهرة للمؤسسين التي رفعت العلم أول مرة قبل 50 عاماً ونستحضر التضحيات التي أبقته مرفوعاً خفاقاً عالياً على مر 5 عقود ماضية ونتذكر المنجزات والمكتسبات التي رسخت مكانته بين دول العالم وحجزت له مكاناً متقدماً بين الأمم والشعوب.

وأضاف أن علينا جميعاً ترسيخ مبادئ الولاء للوطن في قلوب أبناء شعبنا وبالأخص موظفينا الذي يعملون جاهدين لنهضة هذه الدولة وتطويرها وبنائها، ورفعة اسمها عالياً كما يُرفع علم هذه الدولة عالياً شامخاً دائماً في كل المحافل.

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