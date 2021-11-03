واحة دبي للسيليكون وموظفوها يحتفون بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفت واحة دبي للسيليكون اليوم، بيوم العلم استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قام الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لواحة دبي للسيليكون برفع العلم في مقر الواحة بحضور مسؤولي الواحة وموظفيها.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: «فيما تستعد دولتنا للاحتفال بيوبيلها الذهبي لقيام اتحادها برؤية الآباء المؤسسين، يرفرف علم الإمارات في عام الخمسين على معالم الدولة ومباني المؤسسات في يوم العلم الذي نرفعه عالياً ليبقى شامخاً موحداً القلوب في الذكرى العطرة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد قيادة الدولة، نستجيب لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للاحتفاء بإنجازات الدولة برفع علمها في وقت واحد وفي كل صرح تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن تحت ألوان علمه في بيت متوحد».

وأضاف المطروشي: «نجدد العهد للقيادة الرشيدة فيما نرفع علم الوطن هذا العام بالتزامن مع عام الخمسين واحتفالات دولتنا بيوبيلها الذهبي وإعلان حكومة دولة الإمارات مشاريع استراتيجية الوطنية ضمن «مشاريع الخمسين»، التي تؤسس لدورة تنموية جديدة للخمسين عاماً المقبلة حتى تبلغ فيها راية الإمارات وألوان علمها مراكز أولى جديدة في كل الميادين والساحات الإقليمية والعالمية».

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