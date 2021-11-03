سياحة عجمان: رمز سيادة الإمارات ووحدتها

المصدر: عجمان - البيان

قال صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان إن يوم العلم هو رمز سيادة الإمارات ووحدتها وركيزة لتعزيز الهوية الإماراتية ومناسبة وطنية مهمة يشارك فيها كل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الخيرة، للتعبير عن ولائهم وانتمائهم وتقديرهم للنهضة التي تشهدها الدولة والتي ينعم تحت ظلها الملايين بالخير والرفاه، فليس بغريب أن يكون للعلم هذه المكانة، فهو رمز الدولة ورمز الوحدة التي حلم بها الآباء والأجداد.

وأشار الجزيري إلى أن احتفالنا بيوم العلم في هذا العام يترافق مع الاحتفالات بعام الخمسين حيث نفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنين الماضية في الوقت الذي تمضي فيه دولتنا قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام الـ50 المقبلة، لتتواصل مسيرة الدولة نحو التقدّم والازدهار والتطور في كافة المجالات، وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والمحبة، التي تشكّل حافزاً إضافياً لنا لمواصلة مساعينا وجهودنا في المساهمة بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة من أجل مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً.

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