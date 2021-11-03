حلول دفع جديدة لتعزيز التجربة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي من خلال منصة سداد أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة «ماغناتي» حلول دفع جديدة تسهم في تعزيز وتطوير التجربة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي.

وكشفت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة هيئة أبوظبي الرقمية و«ماغناتي»، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، عن توفير خدمتَي «سامسونج باي» و«الدفع عن طريق الرابط الإلكتروني» كخيارات للدفع الرقمي ضمن منصة سداد أبوظبي، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة، والتي تتيح للمتعاملين سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية رقمياً في إمارة أبوظبي.

وأطلقت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة هيئة أبوظبي الرقمية وبنك أبوظبي الأول بطاقة سداد أبوظبي الائتمانية من بنك أبوظبي الأول التي تقدم للمتعاملين مزايا حصرية مثل الاسترداد النقدي بنسبة 12% على معاملات سداد أبوظبي، ونسب خاصة للاسترداد النقدي على المرافق والإنفاق على الوقود، حيث تسهم هذه الخطوات في التوجهات الحكومية الهادفة إلى توفير تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة لكافة أفراد ومجتمع إمارة أبوظبي.

وتعتبر «سداد أبوظبي» أول منصة حكومية تقدم خدمة «سامسونج باي» للدفع عبر الأجهزة المتحركة التي تتيح لحاملي أجهزة سامسونج استخدام خيار الدفع عبر الإنترنت من تطبيق المحفظة الرقمية للقيام بسداد رسوم جميع المعاملات الحكومية من خلال منظومة (تم).

ولن يكون على مستخدمي «سامسونج باي» إدخال معلومات البطاقة المصرفية عند الدفع عبر منصة سداد أبوظبي ومنظومة (تم) سواء باستخدام الموقع الإلكتروني لـ«تم» أو عبر تطبيق «تم» الذكي. وعوضاً عن ذلك، أصبح بإمكانهم إدخال رقم التعريف الشخصي أو استخدام نظام البصمة لتأكيد هويتهم واستكمال كافة المدفوعات بعد وصول التنبيه إلى البريد الإلكتروني المسجل في نظام «سامسونج باي»، الذي يتميز بالأمن والسرعة وسهولة الاستخدام، ما يجعله من أكثر أساليب الدفع انتشاراً في عالم المدفوعات الرقمية.

كما تقدم منصة سداد أبوظبي خاصية الدفع عن طريق الرابط الإلكتروني الجديدة لدعم نظام الخدمات الاستباقية الحكومية؛ حيث يمكن استخدام هذه الخاصية من قبل الجهات الحكومية عند الدخول إلى بوابة حكومة أبوظبي لإعداد روابط الدفع وإرسالها إلى المتعاملين، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الصادرة عن منصة سداد أبوظبي.

وقالت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: من خلال الشراكة مع بنك أبوظبي الأول و«ماغناتي»، يمكننا إنشاء البنى التحتية الضرورية وتوفير الحلول الرقمية المتخصصة والإجراءات السلسة التي تضمن إثراء تجربة متعاملينا، عبر توفير الوقت وتعزيز كفاءة الخدمات.

وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول: يسرنا التعاون مع دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية لتقديم حلول دفع مختلفة من ضمنها بطاقة سداد أبوظبي الائتمانية من بنك أبوظبي الأول التي تتيح للمتعاملين الاستفادة من مزايا حصرية عند إتمام معاملاتهم على منصة سداد أبوظبي. ويلتزم البنك بأعلى معايير التميز في الخدمات التي يقدمها لعملائه، ليضمن لهم أفضل العروض التنافسية إلى جانب السرعة والكفاءة والأمان في استكمال مختلف معاملاتهم المصرفية.

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