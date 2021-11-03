القرية العالمية تحتفي بيوم العلم باعتزاز وفخر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شاركت القرية العالمية في دبي - الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة - احتفالات الدولة بيوم العلم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

شارك في الاحتفالية عدد من المسؤولين من فريق الإدارة العليا والموظفين لدى القرية العالمية بحضور علي السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية.

وشكلت هذه الفعالية مناسبة ملهمة للعاملين للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى دولة الإمارات فلطالما حرصت القرية العالمية على تجسيد المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الدولة وأسهمت في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالإضافة إلى الاحتفالية الصباحية تتزين بوابة العالم والبوابة الثقافية والعديد من مناطق الجذب الأخرى في القرية العالمية بألوان علم الإمارات أمام ضيوف الوجهة.

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