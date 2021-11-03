«أرادَ» تطلق سوق «منبت» للمزارعين الإماراتيين بمساكن نسمة في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة أرادَ إطلاق سوق منبت للمزارعين الإماراتيين، في مساكن نسمة في الشارقة. ويعتبر السوق مبادرة مشتركة بين شركة أرادَ، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ويهدف إلى ترويج المنتجات الزراعية المنتجة في دولة الإمارات، وذلك ضمن أجواء عائلية آمنة ومرحة.

وسيقام سوق منبت بين الرابعة والتاسعة مساءً كل يوم سبت، خلال هذا الموسم، في نسمة سنترال، المركز المجتمعي المتكامل والمتنزّه المجاور له في قلب مشروع مساكن نَسمَة العصري، في ضاحية السيوح بمدينة الشارقة.

وسيعرض مجموعة من المزارعين الإماراتيين، منتجاتهم من خضار وفاكهة موسمية، إضافة إلى العسل والتمور، وغيرها، في أجواء آمنة في الهواء الطلق. ويهدف السوق إلى توفير حلقة وصل بين المزارعين والمستهلكين، لتوفير أفضل المنتجات للعائلات، ولدعم المزارعين في الإمارات.

كما سيكون بإمكان الزوار، قضاء أجمل الأوقات ضمن العروض الترفيهية والموسيقية والبهلوانية، وفعاليات مخصصة للأطفال، كالدروس الإبداعية والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى خيارات الطعام المتعددة، التي يوفرها نسمة سنترال. هذا، ويتيح سوق منبت للمزارعين الإماراتيين، فرصة مميزة لاستعراض منتجاتهم أمام المستهلكين، وتجار التجزئة، وتعزيز ثقة الناس بالمنتج المحلي. كما يسهم السوق في دعم المزارعين، من خلال منحهم فرصة قيّمة للتعرّف إلى أبرز الطرق لتسويق وبيع منتجاتهم. كانت أرادَ أطلقت سوق منبت في مشروع الجادة في يناير الماضي، حيث استقبل الآلاف من الزوار.

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