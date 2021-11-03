«نخيل» تحتفل بيوم العلم عبر فعالية خاصة

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة «نخيل» اليوم، بيوم العلم، وذلك عبر فعالية خاصة، تم تنظيمها بهذه المناسبة، في مقرها الرئيس بدبي، وشارك في الفعالية أعضاء مجلس إدارة شركة «نخيل»، وفريق الإدارات العليا والموظفون.

حيث تم رفع العلم الوطني، كونه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، وتعبيراً عن حب الوطن والانتماء له، وذلك تزامناً مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات الاتحادية الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتعلقة بفيروس كوفيد 19.

وتعد شركة نخيل، التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة، والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة، بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي.

حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي، الذي يبلغ طوله 70 كم، ما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية، فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسة، مساحة 15 ألف هكتار، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي، على حد سواء.

حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه، الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

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