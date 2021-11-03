مركز دبي المالي العالمي يحتفي بيوم العلم تزامناً مع قرب حلول اليوبيل الذهبي للدولة

المصدر: دبي - البيان

شارك مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم تكريماً للإرث الوطني والآباء المؤسسين والرؤية الرشيدة لقيادتها الحكيمة.

وقام عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، برفع العلم الإماراتي بحضور لفيفٍ من كبار الشخصيات من سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة في المركز المالي، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز المالي، تقديراً للإنجازات المشرفة التي سطرتها دولة الإمارات، ومساهمة المركز المالي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للخدمات المالية.

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