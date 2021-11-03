مجوهرات جوهرة تحتفل بيوم العلم بتصاميم حصرية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل مجوهرات جوهرة بيوم العلم الإماراتي في الـ3 من نوفمبر 2021 عبر رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على المبنى الرئيس لها مع مجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة.

واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية المهمة طر حت مجوهرات جوهرة في فروعها كافة الـ185 والمنتشرة في المنطقة تصاميم حصرية من القلائد الذهبية التي تمثل علم دولة الإمارات بألوانه ورموزه السامية بتصاميم تراثية ترمز للسلام والأمل والازدهار.

تنتمي هذه التصاميم الجديدة إلى مجموعة الطبلة التراثية الحصرية بمجوهرات جوهرة والتي تحاكي عبق تراث دولتنا الحبيبة وماضيها العريق في مجموعة قلائد تحمل العلم الإماراتي من جهة ونقوش وزخرفات ملونة وتقليدية بسيطة من جهتها الأخرى صممت بكل دقة ونفذت بحرفية لتكون رابطاً أبدياً ورمزاً شامخاً لحكاية عز وفخر شعب وقيادة الإمارات.

ومجموعة مجوهرات جوهرة شركة إماراتية ذات خبرات عريقة ورائدة متوارثة في عالم المجوهرات منذ عام 1907 وبعدد فروع يزيد على الـ185 لتغدو اسماً لامعاً في منطقة الشرق الأوسط بفضل حرصها على تقديم مجوهرات تتسم بأرقى معايير الجودة والحرفية فيتألق عملاؤها أينما حلّوا بفخامة أصيلة كالذهب.

تعد مجوهرات جوهرة اليوم العلامة التجارية الإماراتية الأسرع نمواً في المنطقة لتغطي منطقة الخليج العربي (الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - مملكة البحرين وسلطنة عُمان) وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية موريشيوس والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية.

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