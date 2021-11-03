جمارك دبي تحتفل بيوم العلَم بمقرها الرئيسي ومراكزها الجمركية

المصدر: دبي – البيان

تزامنا مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لعامها الخمسين، احتفلت جمارك دبي اليوم "الاربعاء " بيوم العَلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة.

حيث بدأت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة عند الساعة 11 صباحاً بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات وموظفي الدائرة في المقر الرئيسي، والمراكز الجمركية.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال أحمد محبوب مصبح: يُمثل الاحتفال بيوم العلَم مناسبة سنوية للتعبير عن حُبنا الكبير لوطننا المعطاء وانتمائنا العميق لدولتنا الغالية على قلوبنا جميعاً.

والولاء المطلق لقيادتنا الحكيمة وعن عمق الانتماء للوطن الغالي من خلال التفاف أهل الامارات حول راية الوطن التي ترمز لدولتنا الحبيبة وتجعلنا نفتخر بالإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد ،فدولة الإمارات العربية المتحدة، على مر تاريخها أصبحت تجربة نموذجية يقتدي بها العالم أجمع مطلعين على إنجازاتها الشامخة بإعجاب واحترام.

وأضاف وفي هذه المناسبة نجدد العهد لقيادتنا الحكيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونؤكد تصميمنا على مضاعفة الجهد والعمل لإعلاء اسم دولة الإمارات في المحافل العالمية في جميع المجالات لكي يظل علمها عالياً مرفرفاً بعنفوان أهلها الطيبين المخلصين لوطنهم الأمناء على قيم الإنسانية والاوفياء للآباء المؤسسين للدولة، والذين نستذكرهم بفخر كبير ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة في عام الخمسين ما يجعلنا نعتز كثيراً بعلم الامارات وبما يرمز له علمنا من ولاء للوطن وحب للدولة.

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