هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تحتفي بيوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان

بقلب واحد وتحت راية علم دولة الإمارات الشامخ، احتفت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اليوم (الأربعاء) بيوم العلم، حيث رفعت علم الإمارات أمام مبنى المنطقة، على وقع النشيد الوطني الإماراتي.

وبحضور مديري الهيئة والموظفين، مؤدين تحية وقسم العلم، ومجددين عهدهم وولائهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في احتفالية جسدت مشاعر الوحدة والسلام، وعكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

رمز الوحدة الوطنية

وتوجه سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في هذه المناسبة الوطنية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن يوم العلم هو تجسيد حقيقي لالتفاف الشعب الإماراتي حول قيادته الحكيمة، والتأكيد على صدق الانتماء للوطن الغالي، وتجسيد الصورة المشرّفة لهذا الرمز الوطني العظيم الذي يشكل عنواناً للوحدة الوطنية بين أبناء الإمارات.

مؤكداً أن احتفالية يوم العلم التي تتعاظم قيمتها الوطنية لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، هي مناسبة لتجديد الولاء، للوطن والقيادة الرشيدة.

راية العزة والشموخ

وأشار سعود سالم المزروعي إلى أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد فينا القيم المعززة للوحدة الوطنية، حيث نجتمع اليوم جميعاً تحت راية دولة الإمارات وكلنا فخر بأننا أبناء هذه الأرض الطيبة وتحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي جعلت منا أسعد شعوب الأرض، لنصبح اليوم في الصدارة على خارطة العالم المتقدمة، وحاضرين وبقوة في شتى ميادين النهضة والتنمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز