الفطيم إيس يطرح تشكيلة موسم الأعياد 2021

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة اقتراب موسم الأعياد والاحتفالات، وباعتباره الوقت الأكثر سحراً وبهجة من العام، تقدم لكم إيس، باعتبارها المتجر الرائد للتحسينات المنزلية ومستلزمات الحياة الخارجية، تشكيلتها الجديدة والساحرة لموسم الأعياد.

احتفال مليء بالبهجة - تدور التشكيلة حول الفرحة والانبهار والراحة والدفء وبالطبع السحر. مع قطع الزينة التي تبدأ أسعارها من 7 دراهم فقط؛ من المؤكد أنكم ستجدون ما تبحثون عنه لديكور الأعياد المجيدة واحتفالاتكم لدى إيس.

بهجة الأعياد

من خلال إضافة لمسة احتفالية حقيقية لهذا الموسم، تفخر إيس بكونها أحد المتاجر القليلة التي تبيع أشجار الصنوبر الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة.

حيث يمكن للمتسوقين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من حيث الأحجام والأنواع. وعندما يحين وقت تزيين الشجرة، لا يحتاج المتسوقون إلى النظر أبعد من الأفكار الموسمية الثلاث المتوفرة لدى إيس.

إن العنوان العريض لأجواء عيد الميلاد أو الكريسماس التقليدية هو الابتهاج بكل ما هو أحمر وأخضر، في حين أن أجواء عيد الميلاد الريفي تتميز بلمسات من الخشب واللون الأبيض. أما أجواء الكريسماس الساحر، فهو مزيج بين الروعة والأناقة بلمسة ذهبية لامعة فخمة وأبهة الأبيض الثلجي.

تشتمل زينة كل نوع على أضواء موسمية وزخارف وديكورات وقطع زينة لأشجار عيد الميلاد وأطواق وأكاليل الزهور ومفرقعات احتفالية وإكسسوارات هدايا.

وتفتخر إيس بأنها بائع التجزئة الحصري لمجسمات ليماكس الاحتفالية المصغرة في الإمارات العربية المتحدة.

من هواة جمع التحف الشغوفين إلى محبي تنسيق ديكورات العطلات، يمكن للمتسوقين إضفاء لمسة من الحنين والانبهار إلى منازلهم في موسم الأعياد مع ليماكس والتي تتميز بمجسماتها الموسيقية والمتحركة التي تعتبر القطعة المثلى لهذا الموسم.

تتنوع مجموعة ليماكس 2021 في متاجر إيس ما بين ديكور احتفالي سانتاز ريندير تريننغ أكاديمي وديكور سانتاز كابين وديكور نورث بول نيرسري ومدينة الكريسماس كريسماس سيتي وغيرها الكثير.

الانبهار يبدأ مع إيس

وتنظم إيس احتفالاً بمناسبة الأعياد للزوار في وقت لاحق من هذا العام.

حيث سيعلن بدء موسم الأعياد رسمياً بحدث كبير لإضاءة الشجرة، تليه باقة رائعة من الأنشطة داخل متاجرها المتعددة.

ولمساعدة متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على المشاركة في الاحتفالات، ستشارك إيس أيضاً دروساً تعليمية ممتعة على قنواتها الرسمية على انستغرام ويوتيوب.

وترحب إيس بالزوار للاستعداد لاحتفالاتهم مبكراً، حيث أصبحت تشكيلة موسم الأعياد 2021 متوفرة في جميع متاجر إيس في دبي وأنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للمتسوقين أيضاً طلب أشجار عيد الميلاد الطبيعية مسبقاً عبر الإنترنت اعتباراً من أول نوفمبر الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز