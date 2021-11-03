جولة للشركات الفرنسية للهندسة المعمارية بالإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

تواصل 12 شركة فرنسية للهندسة المعمارية بجولة إلى دبي وأبوظبي والرياض، تستمر حتى الغد، للقاء كبار المقاولين من القطاعين العام والخاص.

وذلك بهدف تسليط الضوء على الابتكارات الفرنسية المخصصة للمنطقة، من خلال هذا البرنامج الخاص. تأتي الجولة بتنظيم من بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وبالشراكة مع أفيكس (جمعية المهندسين المعماريين الفرنسيين في الخارج)، التي تلعب دوراً رئيساً في تعزيز خبرة المهندسين المعماريين الفرنسيين في الخارج.

وتضمنت الجولة، اجتماعات عمل مع كبار المطورين العقاريين في دبي وأبوظبي، أمثال دايموند للتطوير ماجد الفطيم، وإمكان وغيرهم. وتم تنظيم مؤتمر «المقاربة الفرنسية للمدينة المستدامة والمرغوبة»، كجزء من البرنامج الاقتصادي لجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، حيث اغتنم المشاركون هذه الفرصة الفريدة، للتحدث حول عناصر عدة، شملت: «عناصر هيكلة المدينة»، «تحديات السياحة»، و«المدينة القابلة للعكس».

ونعرف ممثلو الشركات الفرنسية المشاركة في الجولة على «مخطط دبي الحضري لعام 2040»، وكذلك خطة التنمية الحضرية السعودية «رؤية 2030»، ومشاريعها الضخمة. وذلك حسب تصريح فؤاد كفيف رئيس قسم الصناعة والتكنولوجيا النظيفة، في بيزنس فرانس الشرق الأوسط.

والشركات الـ 12 هي: اتلييه اتش بي اركتكتس - وكالة الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، اركتكتشرستوديو - الممارسة الدولية في مجال الهندسة المعمارية، التخطيط العمراني والتصميم الداخلي، اركتكتشر وركشوب 2- العمارة الدولية والتصميم، ميزون إدوار فرانسوا - بيت العمارة. مصممون لأشكال جديدة من المساكن البيئية والمبتكرة، ستوديو فالاج- مهندس المناظر الطبيعية، كوز أركتكتس - وكالة الهندسة المعمارية المستدامة.

البناء الخشبي، أتلييه توم شيهان أند بارتنرز - ورشة الهندسة المعمارية. تقنيات البناء البيئي التي أثبتت فعاليتها والحلول البسيطة التي تضمن استدامة الهيكل، آيا لايف ديزاينرز- مهندسون معماريون، مصممون، مهندسون، رسامون، اقتصاديون، مصممو غرافيك، مديرو أعمال، مساعدو أعمال، مصممو ديكور داخلي.

أحد المكونات الرئيسة في هوية مجموعة آيا، هو التزامها بالمشاريع البيئية، بتيديدييهبريو - وكالة هندسة معمارية، تيريل غروب- شركة هندسية تشتهر بخبرتها في الهندسة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وهندسة الواجهات، أركتكتس- وكالة العمارة- سكو أركتكتور: وكالة العمارة والتخطيط العمراني.

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