«عالم فيراري أبوظبي» تحتفل بالذكرى السنوية الـ 11 للافتتاح بباقة من الفعاليات والتجارب الاحتفالية العائلية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل عالم فيراري أبوظبي نهاية الأسبوع بالذكرى السنوية الـ 11 لافتتاحها، حيث ستعم الأجواء الاحتفالية أرجاء المدينة خلال احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا» التي ستتألق بالعديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية والعروض المباشرة والشخصيات الاحتفالية وغيرها الكثير.

وعلى مدار السنوات الـ 11 الماضية، قدمت عالم فيراري أبوظبي أروع التجارب الترفيهية والذكريات المميزة من خلال باقة متنوعة من الألعاب والمرافق التي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الضيوف من كل الأعمار.

ويمكن للعائلات والأصدقاء المشاركة في احتفالات عالم فيراري أبوظبي، والاستمتاع بالمجموعة المتنوعة من الأنشطة الترفيهية خلال احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا» مثل ملعب الغولف المصغر، والفعاليات الترفيهية الأخرى مثل «هولي جولي كرافت» و«مصنع الزنجبيل»، والعروض المباشرة مثل عرض «كاندي كين كاباريه»، وعروض فرقة «جنغل بيل روك باند»، وغيرها.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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