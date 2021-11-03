مكتوم بن محمد يعين مجلس إدارة جديداً لسوق دبي المالي برئاسة هلال المري

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وضمن الرؤية التطويرية المعتمدة ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال المري وعضوية مجموعة من الكفاءات التخصصية.

وقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق وبالأخص عيسى كاظم على جهوده خلال الـ 20 عاماً السابقة منذ تأسيس السوق وقيادته له بكل نجاح.

وقال سموه : المجلس الجديد محل ثقة وأمامهم مهمة كبيرة وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تطوير السوق وستكون محل متابعتي الشخصية.. كل التوفيق لهم.

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