سوق دبي المالي يتجاوز 3100 نقطة للمرة الأولي منذ ابريل 2018

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي المالي أدائه القياسي للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات اليوم الأربعاء، مع صعود مؤشره العام بنسبة 3.81% متجاوزاً حاجز 3100 نقطة للمرة الأولي منذ أبريل 2018، متفاعلاً مع جملة قرارات حكومية شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق من بينها شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

ووصلت رسملة سوق دبي المالي إلى مستوي قياسي جديد مع تخطيها حاجز 415 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم مقابل 406 مليار درهم في جلسة الأمس، بما يعادل مكاسب سوقية بنحو 9 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية للجلسة الثانية على التوالي وصلت إلى 1.32 مليار درهم بعد التداول علي قرابة 814 مليون سهم من خلال تنفيذ أكثر من 13.16 ألف صفقة.

وحققت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب قوية للجلسة الثانية علي التوالي، تقدمها سهم «سوق دبي المالي» الذي صعد لثاني جلسة قرب الحد الأعلى بنسبة 14.88% ليغلق عند 1.39 درهم، وزاد «جي اف اتش» 10.2%.

وصعد «دبي للاستثمار» 9.5% و«الاتحاد العقارية» 9.06% و«إعمار العقارية» 7.78% و«العربية للطيران» 6.94% و«إعمار مولز» 6.45% و«أمانات» 5.08% و«ديار» 5%.

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