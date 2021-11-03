"مالية دبي" تبرم مذكرة تفاهم مع "فيزا" دفعًا لأجندة الرقمنة الحكومية

المصدر: البيان

وقعت دائرة المالية بحكومة دبي مذكرة تفاهم مع "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، تهدف إلى إطلاق سلسلة من الخدمات والمنتجات المالية لحكومة دبي، وذلك ضمن إطار التزام الجانبين بدعم المبادرات الذكية الرامية للمُضيّ قُدمًا في التحوّل الرقمي الحكومي، وزيادة كفاءة المعاملات المالية.

وأُقيمت مراسم التوقيع الرسمي على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، حيث وقّع الاتفاقية جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، الدكتورة سعيدة جعفر المدير الإقليمي لمجموعة "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وبموجب البنود الواردة في مذكرة التفاهم، التي جرى التوقيع عليها على هامش مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية الأسبوع الماضي، من المقرّر أن تتعاون "فيزا" ودائرة المالية في رقمنة مدفوعات حكومة دبي لمجموعة من المنتجات وعبر عدد من علاقات الشراكة التجارية، ودعم مبادرة دبي اللانقدية. ومن المقرّر أن تشارك "فيزا" دائرة المالية في تقديم أفكار ورؤىً متعمقة مستمدة من البيانات على مستوى الإمارة والدولة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، لتكمّل مصادر البيانات الحالية بهدف دعم صنع السياسات على صُعد القطاعات والاقتصاد الكلي.

ويُنتظر من مذكرة التفاهم أن تمهد الطريق أمام تعاون يهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دائرة المالية و"فيزا"، التي سوف توسع دعمها للدائرة في تسريع مسيرة الرقمنة لإدارة العلاقات مع المتعاملين من خلال قدرات متينة بينها خدمة الترميز "توكنايزيشن" من "فيزا" Visa Tokenization والتقنيات اللاتلامسية في عمليات السداد، وغيرها من الخدمات المالية الذكية. كذلك ستساعد "فيزا" دائرة المالية في بناء منصة سداد رقمية معيارية وآمنة ومتكاملة، عبر منصة تكامل واحد تجمع العديد من محصلي الدفعات وطرق الاعتماد ومختلف الإدارات المعنية في الدائرة، ما يتيح اتباع أحدث التوجهات السائدة في مجال المدفوعات الرقمية، كالرموز الشبكية Network Tokens وتقنيات الحماية الأمنية الشاملة EMV 3-D Secure وخدمات Pays، والمكافحة الذكية للاحتيال.

وبهذه المناسبة، قال جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن هذه الشراكة المبرمة بين الدائرة و"فيزا" تمثل شهادة قوية على التزام الجانبين تجاه خدمة النظام المالي الإقليمي، وتمهّد الطريق لنمو المدفوعات الرقمية. وأضاف: "تحرص دائرة المالية على مواصلة مسيرتها في التحول الرقمي مع شركاء مثل "فيزا"، التي تُعدّ واحدة من كبرى شركات المدفوعات والتقنيات المالية العالمية".

من جانبها، أعربت الدكتورة سعيدة جعفر المدير الإقليمي لمجموعة "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادتها بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مشيرة إلى عمق إدراك الجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات لأهمية تنمية المدفوعات غير النقدية والاستفادة من المنافع التي تنطوي عليها، سواء كان ذلك لدعم نمو التجارة الرقمية أو النمو الاقتصادي عمومًا، وقالت: "أحرزت حكومة دبي تقدمًا ثابتًا نحو الاقتصاد غير النقدي حتى ما قبل اندلاع أزمة الجائحة، وفي هذا السياق تحظى رقمنة المدفوعات الحكومية بالأهمية نفسها التي تحظى بها رقمنة البيئات المالية للمستهلكين الأفراد".

وأكّدت الدكتورة جعفر التزام "فيزا" الراسخ بدعم المنظومة المالية الحكومية في دبي، وذلك بوصف الشركة أحد المحركات القوية الدافعة لعجلات الاقتصاد العالمي، فيما أعربت عن فخرها بالعمل الوثيق مع دائرة المالية في بلوغ هذا الهدف.

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