انتعاش سوق العقارات بدبي سيبقى طويلاً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس شركة «داماك العقارية» والمساهم الرئيسي بها، أن تعافي سوق العقارات بدبي يبدو مذهلاً، وأنه بداية لانتعاش سيبقى على المدى الطويل.

وأجرى سجواني مقابلة مع «تليفزيون بلومبرغ» في دبي، حيث أجاب خلالها عن عدد من الأسئلة بشأن سوق العقارات في دبي، وأيضاً عن تحويل «داماك العقارية» من الملكية العامة إلى الخاصة.

وقال سجواني: «لقد شاهدت دبي على مدى الـ20 عاماً الماضية، ولطالما مرت بدورات خلال تلك الفترة».

ووصف سجواني التعافي الحالي الذي تشهده سوق العقارات بدبي بأنه «مدهش»، معرباً عن اعتقاده بأنه سيستمر طويلاً. وقال: «لا أعتقد أنه شيء مؤقت. إنه شيء سيبقى على المدى الطويل».

وأوضح سجواني أن الناس جاءوا إلى دبي خلال فترة الإغلاق التي سادت غالبية دول العالم خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19»، فوجدوا فيها السلامة، والرعاية الصحية، والتطعيم باللقاحات المضادة للجائحة، والأمان، ما جعل الإمارة مكاناً أكثر جاذبية للاستثمار. وقال سجواني: «دبي تزدهر حقاً من هذا المنظور».

وأعرب سجواني في المقابلة عن عدم قلقه بسبب فائض المعروض، مؤكداً أن كبريات شركات التطوير العقاري بدبي، ومنها «داماك العقارية»، خرجت من أزمة الجائحة أكثر نُضجاً وانتباهاً. وتطرق سجواني خلال المقابلة إلى خطط بشأن إلغاء إدراج «داماك العقارية» في سوق دبي المالي، وأفاد بأن شركته الخاصة «ميبل إنفست»، تُسارع في تنفيذ خططها لشراء «داماك العقارية»، وتحويلها من شركة عامة إلى شركة خاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز