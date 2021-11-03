6.4 % نمو السعة المقعدية لشركات الطيران بالدولة من 1 نوفمبر

المصدر: (دبي – بشار باغ )

ارتفعت السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران الوطنية والأجنبية في الدولة على متن رحلات الطيران الدولية بنسبة 6.4% خلال الأسبوع الذي بدأ في 1 نوفمبر الجاري، حيث بلغت 976 ألف مقعد مقارنة مع 917 ألف مقعد خلال الأسبوع السابق بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران.

ويدعم تواصل ازدياد السعة المقعدية المجدولة في تقليص الفجوة بين السعة التي تشغلها شركات الطيران خلال العام الجاري مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في 2019، وبالرغم من أنها مازالت متراجعة بـ 33.7% مقارنة بـ 2019، إلا أنها مرتفعة بـ 103% مقارنة بمستويات العام الماضي وتعكس الانتعاش والتعافي المتدرج لعمليات الناقلات الوطنية من تداعيات الجائحة.

وأشارت بيانات «أو إيه جي» الخاصة بأكبر 20 شركة طيران في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة إلى أن طيران الإمارات ستقوم بتشغيل 820.5 ألف مقعد في رحلاتها خلال الأسبوع الذي بدأ من 1 نوفمبر بنمو 8.4% مقارنة مع 756.6 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي سبقه، كما لفتت البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستسجل 3.27 ملايين مقعد على متن الرحلات الجوية بنمو 4.1% خلال الأسبوع الذي يبدأ من 1 نوفمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز