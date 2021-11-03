نجاح كبير لليوم المفتوح لتوظيف المواهب الإماراتية في «مجموعة الفطيم»

المصدر: دبي - البيان

إسهاماً لتحقيق أهداف استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وتماشياً مع مبادرة «نافس»، وبرنامج مجموعة الفطيم «سنيار» لتطوير المواهب الإماراتية الناشئة، وحرصاً على دور المجموعة الريادي في سوق العمل كحاضنة للكوادر الإماراتية لتعزيز جاهزيتها لتولي مناصب إدارية وقيادية ضمن القطاع الخاص، أقامت مجموعة الفطيم أمس فعالية اليوم المفتوح المخصص لاستقطاب الكوادر الإماراتية الواعدة الباحثة عن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وقد تمت استضافة أكثر من 2400 موهبة إماراتية أبدت شغفاً وطموحاً لا حدود لهما ببناء مستقبل وظيفي واعد مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات فاق التوقع، وكللت بالنجاح لتعاونهم التام. وأجرى مسؤولو مجموعة الفطيم الإداريون ما يزيد على 1706 مقابلات فورية لـ 200 فرصة عمل لسنة 2021 بدعم وحضور ممثلين من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وكلية دبي للسياحة. وستسهم هذه الخطوة في تحقيق زيادة حصة التوطين المقررة في المجموعة بنسبة 10٪ خلال العامين المقبلين. في اليوم المفتوح استكشف المواطنون التنوع الكبير لفرص العمل في مجموعة الفطيم في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والعقارات ومراكز التسوق والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم والخدمات المالية والتأمين وتقنيات المعلومات.

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