103 ملايين صافي أرباح «أغذية» في الأشهر التسعة الأولى من 2021

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة أغذية أمس أن صافي إيراداتها وصل إلى 795 مليون درهم للربع الثالث 2021، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 62% على أساس سنوي، مقارنة بالربع ذاته من العام الذي سبقه.

وتسهم هذه الزيادة بتعزيز صافي إيرادات المجموعة لتصل إلى 2.1 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى، أي ما يعادل نمواً قدره 34% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل صافي أرباح المجموعة للفترة إلى 103 ملايين درهم بعد اقتطاع تكاليف عمليات الاندماج والاستحواذ، والتكاليف الأخرى المرتبطة بدمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها أخيراً.

والتي بلغت 31 مليون درهم، مقارنة بـ 10 ملايين درهم حققتها المجموعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت بدورها حاصل مجموع 83 مليون درهم نفقات لمرة واحدة نتجت عن التقييم الاستراتيجي لأداء الأعمال (مع تسجيل الجزء الأكبر في الربع الثالث 2020).

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