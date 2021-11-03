الإمارات تستحوذ على 40 % من صادرات هولندا للأسواق الخليجية

المصدر: (دبي ــــــ البيان)

أكد توم دي بروين، وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا أن الإمارات تستحوذ على 40% من إجمالي صادرات هولندا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً الإمارات شريكاً استراتيجياً اقتصادياً لبلاده في المنطقة.

وخلال كلمة له في فعاليات منتدى نظمته قنصلية هولندا في دبي بالتعاون مع غرفة دبي أمس على هامش زيارة وفد اقتصادي هولندا لدبي يضم أكثر من 50 شركة هولندية، لفت إلى أن زيارة البعثة التجارية الهولندية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحسينها.

وقال فيصل جمعة بلهول، عضو مجلس إدارة غرفة دبي أن التجارة البينية بين الإمارات وهولندا بلغت في 2020 حوالي 3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هولندا احتلت المرتبة الخامسة كأكبر دولة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في 2020.

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