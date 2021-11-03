«ديوا» في سوق دبي المالي خلال أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وفي إطار قرارات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي التي يترأسها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة.

وذلك ضمن الرؤية الجديدة لتطوير أسواق المال في دبي والهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير القطاع ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية دبي كأحد أهم وأكبر المراكز المالية في العالم.

إشادة

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية الدور المحوري الذي قامت به الهيئة خلال العقود الماضية، مشيداً بإسهامها الفاعل في دعم شتى المسارات التنموية خلال مسيرة النهضة التي شهدتها الإمارة، وقال سموه: «هيئة كهرباء ومياه دبي تمثل أحد أهم محاور التنمية في دبي، والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي».

مراحل

وعن آلية عملية الإدراج، أضاف سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي سيكون على مراحل تراعي حجم الأصول الضخمة التي تمثلها ديوا في اقتصاد دبي».

ويشكل إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي نجاحاً كبيراً نظراً لما تتمتع به الهيئة من قوة مالية وحجم استثمارات، ويعد الخطوة الأولى لسلسلة من عمليات الإدراج التي تعتزم حكومة دبي القيام بها لمجموعة من الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه في الإمارة، حيث سيتم طرح شركات مربحة في قطاعات جديدة أمام المستثمرين في خطوة تشير إلى تسارع حركة الطروحات الأولية في دبي.

وتستهدف عمليات الإدراج مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية ومن بينها قطاعات الطاقة وأسواق التجزئة، والقطاع اللوجستي.

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