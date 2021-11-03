سوق دبي لأعلى مستوياته في 3.5 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفع سوق دبي لأعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف السنة، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 10 مليارات درهم بختام جلسة أمس، مدفوعاً بالإعلان عن جملة قرارات حكومية شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي مرتفعاً بنسبة 3.95% أو ما يعادل 113.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2995.32 نقطة بعدما تجاوز المؤشر حاجز 3 آلاف نقطة خلال الجلسة لكنه أقفل دونها مسجلاً أعلى مستوياته منذ 18 يونيو 2018 مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

وارتفع سوق أبوظبي 0.66% ليصل إلى 7976.99 نقطة مقترباً من حاجز 8 آلاف نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 10.4 مليارات درهم مع بلوغ قيمته السوقية حاجز 405.9 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم مقابل 395.5 ملياراً في جلسة أمس. واستقطب السوق سيولة كبيرة جاوزت 1.4 مليار درهم بعد تداول 894.5 مليون سهم من خلال تنفيذ 14.6 ألف صفقة.

واستقطبت أسهم السوقين سيولة إجمالية بنحو 3.1 مليارات درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي، و1.4 مليار في دبي. وجرى تداول 1.24 مليار سهم، موزعة بواقع 352.6 مليوناً في أبوظبي و894.5 مليوناً في دبي، من خلال 25.15 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 6.73% مع صعود «إعمار العقارية» 7.63% و«إعمار مولز» 7.42% و«إعمار للتطوير» 4.87% و«الاتحاد العقارية» 5.1% و«ديار» 9.32%، فيما انخفض «داماك» 2.14%. وصعد قطاع البنوك 1.9% مدفوعاً بنمو «الإمارات دبي الوطني» 1.08% و«دبي الإسلامي» 2.92% و«أملاك» 10.45% و«جي إف إتش» 4.04%.

وزاد قطاع الاستثمار 10.35% على وقع نمو «دبي للاستثمار» 9.88% و«سوق دبي المالي» 14.15%، بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي، فيما زاد «شعاع كابيتال» 3.89%. ونما قطاع النقل 1.95% بعد صعود «العربية للطيران» 2.12% و«أرامكس» 1.83% و«الخليج للملاحة» 1.8%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 508 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 202.56 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 149.8 مليوناً. وحقق «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.15%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%. واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 74.8 مليون درهم، فيما مال العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.1% على وقع مكاسب «أبوظبي الأول» 1.43% و«أبوظبي التجاري» 0.24% و«أبوظبي الإسلامي» 0.85%. وزاد قطاع العقار 2.67% بعد ارتفاع «الدار» 2.91%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.08%. وصعد قطاع الاتصالات 0.67%، مدفوعاً بنمو «اتصالات» 0.7% فيما انخفض «الياه سات» 0.36%.

وزاد قطاع الطاقة 0.21% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.91% فيما انخفض «أدنوك للحفر» 0.98% و«أدنوك للتوزيع» 0.46% و«طاقة» 0.81%. ونزل قطاع الاستثمار 0.14% بعد هبوط «ألفا ظبي» 0.63% و«الواحة كابيتال» 1.16% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.07% و«إشراق» 0.84%.

وتزعم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 378.25 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 326.85 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 281 مليون درهم، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 6.9%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 108.9 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

٢ المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 205.7 ملايين درهم، منها 173.1 مليوناً في دبي و32.53 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 205.7 ملايين درهم، موزعة بواقع 173.15 مليوناً في دبي و32.53 مليوناً في أبوظبي.

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