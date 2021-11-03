قفزات سعرية لـ 10 أسهم في سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت 10 أسهم مدرجة في سوق دبي المالي قفزات سعرية مع بلوغها أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مدفوعة بجملة قرارات حكومية شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، صعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 7.6% ليغلق عند 4.37 دراهم، محققاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2019، فيما زاد «إعمار مولز» بنحو 7.4% ليقفل عند 2.17 درهم، بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2018، كما زاد سهم «سوق دبي المالي» قرب الحد الأعلى بنسبة 14.15% ليغلق عند 1.21 درهم لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو.

وصعد سهم «إعمار للتطوير» 4.87% إلى 4.09 درهم، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2019. وارتفع «دبي للاستثمار» 9.88% ليغلق عند 1.89 درهم وهو نفس الإغلاق المحقق في أغسطس والأعلى منذ أكتوبر 2019، وصعد «أملاك للتمويل» 10.45% ليقفل عند 0.31 درهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

كما صعد سهم «ديار» 9.32% إلى 0.34 درهم عند أعلى مستوى سعري منذ يناير 2020، وزاد «جي اف اتش»، مزدوج الإدراج، بنسبة 4.05% وأغلق عند 0.87 درهم وهو أعلى مستوى مذ يناير 2020، وارتفع «دبي الإسلامي» 2.92% ليقفل عند 5.28 درهم، محققاً أعلى مستوي منذ مارس 2020.

فيما صعد «العربية للطيران» 2.13% إلى 1.44 درهم وهو نفس الإغلاق المسجل في أغسطس والأعلى حينها منذ فبراير 2020.

إفصاحات

* تحولت شركة «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» إلى الربحية بعدما حققت أرباحاً بنحو 10.7 ملايين درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بنحو 23.6 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما تكبدت الشركة خسائر متراكمة بنحو 96.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث بما يعادل 19.2% من رأس المال.

* يجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 8 نوفمبر لمناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعام القادم.

* ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» إلى 12.01 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.35 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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