«الإمارات دبي الوطني»: %96 استخدام الخدمات الرقمية للعملاء من الشركات

المصدر: (دبي - البيان)

سجل قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

حيث تجاوزت نسبة عملائه الذين يعتمدون على منصاته الرقمية لإجراء جميع معاملات المدفوعات 96%، بينما تخطت نسبة العملاء الذين يعتمدون على قنواته الرقمية لسداد الرواتب 99%.

كما شهد البنك نمواً ملحوظاً في العملاء المنضمين لمنصاته الرقمية بمعدل بلغ 40% في الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وجاء الارتفاع بفضل تركيزه المتواصل على الحلول القائمة على أحدث التقنيات والابتكارات.

وشهد البنك أيضاً زيادة شاملة في المعاملات عبر منصته الرقمية للتمويل التجاري «سمارت تريد»، إذ ارتفع معدل طلبات التمويل التي تلقاها البنك عبر المنصة بمعدل 2.5 مرة في الفترة نفسها، وأبدى العملاء تفضيلاً واضحاً لاستخدام القنوات الرقمية بدلاً من التوجه للفروع شخصياً للتقدم بطلبات التمويل التجاري.

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