«سيدات أعمال الشارقة» يبحث الشراكة مع رائدات أعمال هولندا والبرازيل

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضاف «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، وفدين من هولندا والبرازيل يضمان 30 رائدة أعمال يمثلن طيفاً واسعاً من الصناعات في كلا البلدين.

وذلك في جلسة نظمها ضمن سلسلة جلساته تحت عنوان «الاستثمار في قدرات المرأة»، والهادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين سيدات أعمال الشارقة ونظيراتهن في مختلف الدول بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة، وتوسيع فرص نمو منظومة ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة ودول المنطقة.

وشارك في الجلسة التي عقدت في فندق «ذا تشيدي البيت»، الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، وعدد من السيدات عضوات المجلس، ورائدات أعمال يمثلن مؤسسة «نساء العالم» من هولندا، ومؤسسة «أعمال المستقبل» من البرازيل.

من جانبها، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «تأتي جلسات (الاستثمار في قدرات المرأة) في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال حول العالم، وتأكيداً على التزامه بتحفيز نمو الشركات التي تمتلكها وتديرها سيدات أعمال، وذلك من خلال مشاركتهن أفكارهن مع نظيراتهن من مختلف الدول وتبادل المعارف والخبرات اللازمة لإيجاد حلول مستدامة تدعم المرأة في مجال الأعمال على أكمل وجه».

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