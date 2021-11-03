«اتصالات» تطلق متجر تطبيقات الأعمال للشركات الصغيرة

المصدر: (دبي - وام )

أطلقت «اتصالات» متجر تطبيقات الأعمال «Business App Store» لتقديم البرامج كخدمة لتكون المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تدمج جميع تطبيقات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في متجر واحد.

ويتيح المتجر مجموعة واسعة من التطبيقات في قطاعات رئيسة وهي المبيعات، والإنتاجية، والتمويل، والتسويق، وإدارة العملاء، والموارد البشرية، وغيرها.

ويضم المتجر مجموعة متنوعة من روّاد مزودي البرامج إذ يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اختيار التطبيقات التي تناسب أعمالهم وفقاً لدفعات شهرية ومرنة. وتتميز تطبيقات الأعمال بقدرتها على تسهيل العمليات اليومية وزيادة الإنتاجية للعملاء، وستتم استضافة جميع البيانات سحابياً ما يقلل من التكاليف المتعلقة باستضافة هذه التطبيقات في أماكن العمل الخاصة بالعملاء.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات ونلتزم مواصلة جهودنا لدعم هذا القطاع الحيوي، إذ نسعى باستمرار لاتباع المناهج المبتكرة وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصمّمة لتناسب احتياجات أعمالهم ويعكس متجر تطبيقات الأعمال مدى التزامنا تمكين التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستسهم هذه المنصة الشاملة في تلبية جميع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها لزيادة الإنتاجية وتعزيز فرص الربحية وتحسين نتائج الأعمال وأن تصبح كذلك أكثر مرونة في إطار التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

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