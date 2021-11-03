5.2 ملايين زائر للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن زيادة عدد زوار البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة بلغت 50% عما كان عليه عدد الزوار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار البوابة 5.2 ملايين زائر خلال الربع الثالث من هذا العام، قاموا بـ 7.7 ملايين زيارة للبوابة، وتصفحوا أكثر من 11.3 مليون صفحة من صفحاتها.

وأكدت الهيئة أن الإقبال على زيارة البوابة يشير إلى ثقة جمهور المتعاملين بالبوابة كمصدر أساسي ورئيسي لكافة المعلومات المتعلقة بدولة الإمارات وقوانينها، وكما تعكس هذه الزيادة الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق البوابة في تطوير البوابة وما تقدمه من خدمات ومعلومات تتماشى مع متطلبات المرحلة والظرف الراهن.

وكانت أكثر الصفحات زيارة تلك المتعلقة بموضوعات التأشيرات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة (كوفيد19)، وإجراءات السفـــــر إلى الإمـــــــارات، والهويـــــة الإماراتية، وكل المعلــــــــومات المتعلقـــــة بتطعيمـــات وفحـــوصات (كوفيـــــــد19).

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