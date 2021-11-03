صندوق خليفة يطلق برنامجاً ريادياً للذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع شركة ستاليون المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عن إطلاق برنامج ريادي للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تمكين 75 من رواد الأعمال من اغتنام الفرص الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي وتأسيس شركاتهم ومشاريعهم الناشئة في هذا القطاع.

ويشمل البرنامج الذي يستمر 9 أسابيع ويستهدف طلاب الجامعات في الإمارات أفضل الممارسات وأطر العمل والأدوات اللازمة لتأسيس مشروع في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم البرنامج تطبيقات ذكاء اصطناعي واقعية عبر مختلف القطاعات، فضلاً عن التعريف بنموذج التسويق المعروف بنموذج «اللبنات العشر في الأعمال» الذي يمكّن مستخدميه من تصور الفرص التجارية والاستفادة منها.

وقال راشد البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق خليفة: « إطلاق البرنامج بالتعاون مع ستاليون يوفر مصادر المعرفة في مجال الأعمال يعزز من قدرات رواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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