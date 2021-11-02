«يو بي إس»: 77 % من المستثمرين الإماراتيين متفائلون بشأن أعمالهم

المصدر: دبي- البيان

أظهر استطلاع لآراء المستثمرين أجرته مجموعة يو بي إس لإدارة الثروات وشمل 3004 مستثمرين و1202 من أصحاب الأعمال في 15 سوقًا على مستوى العالم بما في ذلك الإمارات، أن 77% من المستثمرين الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع متفائلون بشأن أعمالهم الخاصة، وأن 38% منهم يعتزمون توظيف كوادر عمل جديدة.

واستجابة للتحديات التي فرضتها الأشهر الستة الماضية، فإن 74% من أصحاب العمل في الإمارات مستعدون لتقديم ساعات عمل أكثر مرونة، وأظهر 60% من المستطلعين نيتهم بتقديم مزايا عمل أفضل للموظفين، بينما أفصح 66% منهم عن خططهم بتقديم مكافآت إضافية وفورية إلى موظفيهم في نهاية العام الجاري.

كم أظهر الاستطلاع أن 93% من المستثمرين الإماراتيين يعتبرون أن الاستثمار المستدام أمر بالغ الأهمية في محفظتهم الاستراتيجية، من حيث العائدات والقيمة. ويتوقع غالبية المستثمرين أن تتطابق عائدات الاستثمار المستدام أو تتجاوز عوائد الاستثمارات التقليدية، حيث يسعى 69 ٪ من المستثمرين إلى لحصول على المشورة بشأن زيادة حصة الاستثمار المستدام في محافظهم.

واعتبر الجزء الأكبر من المشاركين، أن الاستثمار المستدام في قطاعات تشمل التنقل الذكي والتعليم والمساوة بين الجنسين والرعاية الصحية تأتي في طليعة اهتمامات المستثمرين الإماراتيين. وحول استطلاع الرأي لسوق الأسهم، أظهر 88% من المستثمرين الإماراتيين تفاؤلهم بشأن سوق الأسهم في الأشهر الستة المقبلة، وأعلن 35% منهم عن خططهم في زيادة استثماراتهم في سوق الأسهم.

قال توم ناراتيل، الرئيس المشارك في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية ورئيس البنك في الأميركتين: لا يزال المستثمرون متفائلين تجاه الاقتصاد والأسواق ويخطط العديد منهم لزيادة المخاطر في أصولهم، وتركيز استثماراتهم في مجال مشاريع مستدامة، باعتبار أن تغير المناخ يشكل مصدر قلق كبير للمستثمرين. وسيسلط العديد من المستثمرين تركيزهم على التقدم الذي سيحرزه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26) وعلى تبني أي تدابير جديدة يتفق عليها.

وقال إقبال خان، رئيس «يو بي إس» لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس المشارك في يو بي إس العالمية لإدارة الثروات: واجه أصحاب الأعمال خلال الجائحة العديد من التحديات المتعلقة بالقوى العاملة، وكان عليهم التكيف مع الواقع الجديد لتلبية احتياجات موظفيهم وعملائهم. ومن المثير أن نرى هذا الكم من التفاؤل والاهتمام بالتوظيف وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل غالبية أصحاب الأعمال خلال العام المقبل.

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