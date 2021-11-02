إسماعيل الحمادي: قيادتنا الرشيدة كرست التلاحم الوطني تحت راية واحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري: «نحتفل اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا، وهي يوم العلم الذي مثل منذ ذكرى التأسيس قبل نحو 50 عاماً، وما زال يمثل حتى يومنا هذا رمزاً لاتحادنا الذي قام بعزيمة وإصرار الآباء الأوائل؛ فهم من قدموا التضحيات الكبيرة من أجل الوطن ليبقى شامخاً قوياً موحداً تحت راية واحدة».

وأضاف الحمادي في تصريح له بهذه المناسبة: «يعود الاحتفال بنا في هذه المناسبة العزيزة إلى زمن الرعيل الأول الذين وضعوا الأسس القوية لبناء دولة راسخة شامخة أصبح يشار لها اليوم بالبنان في شتى المجالات وأصبحت تحتل المركز الأول في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية عالمياً، ومن ضمنها القطاع الإنشائي الذي يحتل مركز الصدارة في الدولة، التي قامت على أيدي أبنائها المخلصين، مما يعزز فينا الإرادة والإصرار على المضي قدماً لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق الإنجازات مستقبلاً».

وهنأ الحمادي القيادة الرشيدة التي نهجت نهجاً متميزاً في تكريس التلاحم الوطني الذي أسس له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ بما يمثله الاحتفال بيوم العلم من مثال على التعاضد المجتمعي بين جميع الأطياف من شتى الفئات والجنسيات تحت راية واحدة، وهو ما يعكس نموذجاً فريداً من التسامح والتآخي حتى باتت الإمارات نموذجاً فريداً ومتميزاً.

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