داليا المثنى: يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الدكتورة داليا المثنى رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات الرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «نحتفل اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوبنا، يوم العلم، والتي تعكس فخرنا واعتزازنا بدولتنا الغالية وتمنحنا فرصة مثالية للاحتفال بالرؤى الثاقبة للآباء المؤسسين الذين كان لهم خير الفضل في وضع الأسس الأولى لمسيرة النمو والازدهار التي ننعم بها جميعاً اليوم في دولة لا تعرف المستحيل.

كما تمثل المشاركة في احتفالات هذا اليوم تحية تقدير وإجلال لقيادتنا الرشيدة التي كان تشجيعها المتواصل لنا منارة أنارت دربنا نحو تحقيق نجاح تلو الآخر، لنتمكن من وضع بصمتنا في مسيرة ريادة دولتنا ورفعتها. ويزيدنا فخراً هذا العام احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولتنا الذي يشكل علامة فارقة في تاريخها ومحطة انطلاقة طموحة نحو مستقبلها الواعد».

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