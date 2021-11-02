سيف الفلاسي: يوم العلم تجديد بالعهد أن نكون جزءاً فعّالاً في المستقبل الواعد للدولة

المصدر: دبي ـ البيان

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، بمناسبة يوم العلم «بالنيابة عن مجموعة اينوك، نتقدّم بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة بمناسبة يوم العلم، المناسبة الوطنية التي تمثّل وحدتنا كدولة وأمة تجمعها المحبة والولاء والارتباط بتراب الإمارات.

والتي تتزامن مع احتفالنا بذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، في الوقت الذي تأتي فيه المناسبة هذا العام بشكل مميز كونها تتزامن مع احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. نحن اليوم كلّنا فخرٌ بمساهماتنا في المسيرة المشرّفة لوطننا، ونجدد عهدنا بأن نكون جزءاً فعّالاً في المستقبل الواعد لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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