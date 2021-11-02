حمد العامري: العلم رمز وحدتنا الوطنية وإنجازاتها الحضارية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «إن قيمة يوم العلم تتعاظم في تزامنها مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ومع ذكرى أخرى غالية على قلوبنا جميعاً هي تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنها لفرصة عظيمة لتجديد العهد بأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وأن نعبر عن حبنا وانتمائنا وتجديد ولائنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، فالعلم رمز يعكس الوحدة الوطنية وسيادة الدولة وإنجازاتها الحضارية والإنسانية خلال الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى معنا للخمسين المقبلة لنرسخ أسمى معاني الانتماء والولاء».

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