أحمد سودين: راية الإمارات ستبقى شامخة بعزيمة أبنائها نحو التقدم والبناء

المصدر: دبي - البيان

أكد المستشار أحمد سالم سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة تتجلى فيها مشاعر الفخر والاعتزاز للوطن الغالي، وهو يوم وطني يجسد فيه أبناء الإمارات معاني الوحدة والولاء للإمارات الحبيبة التي كانت نتاج غرس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين والقائم على بناء الإنسان وتمكينه في شتى المجالات.

مشيراً إلى أن راية الإمارات ستبقى شامخة بعزيمة أبنائها نحو التقدم والبناء ملؤها العزيمة الإصرار، ومناسبة «يوم العلم» هذا العام تشكل أهمية خاصة بالتزامن مع العيد الخمسين لتأسيس الاتحاد، وتنبض قلوبنا بالفخر والاعتزاز لما حققته دولة الإمارات من إنجازات عالمية مشرّفة وأصبحت من الدول الرائدة في المجالات كافة برعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود.

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