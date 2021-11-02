أحمد بن شعفار: «يوم العلم» يغرس فينا حب الوطن والتفاني في خدمته

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تحتفل دولة الإمارات في الثالث نوفمبر من كل سنة بـ«يوم العلم»، الذي يتزامن مع ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

حيث تعد هذه المناسبة الوطنية فرصة عظيمة لنستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين لتأسيس الدولة تحت راية خفاقة واحدة، وإرساء دعائم نهضتها ووضع لبنة لصرح حضاري وتنموي رائد عالمياً، وها نحن اليوم نجني ثمار ما اجتهد في صنعه الآباء، كما نستحضر مآثر قائد هذه الأمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس فينا حب الوطن والتفاني في خدمته وبذل الغالي والنفيس من أجله».

وأضاف بن شعفار: «بفضل الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أضحت دولة الإمارات من بين الدول المتقدمة والأكثر حداثة على مستوى العالم، ونحن بهذه المناسبة نجدد التزامنا بالسير وراء قيادتنا، والعمل على تحقيق تطلعاتها وأن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نشارك جميعاً في دعم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة».

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