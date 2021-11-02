محمود الهاشمي: "يوم العَلَم" تأكيدا للولاء للقيادة وحب الوطن

المصدر: عجمان - البيان

قال محمود خليل الهاشم٬ المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة إن "يوم العَلَم" هو يوم فخر وشموخ لكل إماراتي لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن الاحتفال بـ"يوم العَلَم" في الثالث من نوفمبر من كل عام٬ بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، بعد أن أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012٬ له مكانة خاصة في نفس كل إماراتي ومقيم على أرض الوطن الذي يجمع تحت ظله جنسيات من كافة دول العالم.

وأشار إلى أنها مناسبة لتعزيز الانتماء والولاء والتقدير للنهضة الحضارية التي تعيشها دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات٬ مشيراً إلى أنه لا يوجد أجمل من رؤية علم الإمارات يرفرف عالياً على كل ربوع الوطن في هذه المناسبة الغالية.

وأكد على أن "يوم العَلَم"٬ يثير روح الانتماء والولاء لدى كل مواطن ومقيم يعيش حياة كريمة وآمنة على أرض الوطن٬ ويؤكد على أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة متوحد في ولائه لقادته وحبه لوطنه.

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