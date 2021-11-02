سعيد الظاهري: يوم العلم مناسبة وطنية نجدد من خلالها الولاء والانتماء للوطن والقيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

قال سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة بمناسبة يوم العلم الإماراتي: «نحتفي في الثالث من نوفمبر من كل عام بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا ألا وهو «يوم العلم»، الذي يجسّد أسمى معاني الوحدة الوطنية.

ويُعد رمزاً للتلاحم بين الشعب والقيادة، نُعبّر من خلاله عن فخرنا الكبير وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيثُ يكتسب هذا اليوم المميز أهمية كبيرة لتزامنه مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم».

وأضاف: «نستذكر في هذه المناسبة المميزة بكل فخر ما حققته دولتنا خلال الخمسين عاماً الماضية من إنجازات استثنائية شملت مختلف المجالات، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة الذين استطاعوا بحكمتهم السديدة وطموحهم الذي لا يعرف المستحيل أن يسطروا خطوات المجد والعزة والازدهار لدولة الإمارات حتى أصبحت محط أنظار العالم في التميز والتنمية والابتكار.

ونحن في مكتب أبوظبي للصادرات، نجدد ولاءنا وانتماءنا للوطن وللقيادة بمواصلة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية الشاملة، لتبقى راية الوطن شامخة خفاقة في جميع المحافل المحلية والدولية، ونؤكد التزامنا بالمضي قدماً ومواصلة مسيرة التقدم والنهضة لتحقيق إنجازات واعدة للخمسين عاماً المقبلة».

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