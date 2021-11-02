خالد المدفع: يوم العلم رمز عزة وفخر الإمارات

المصدر: الشارقة ـ البيان

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة،: «إن يوم العلم هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء وبنات الإمارات، فهي تحتفي برمز عزتهم وفخرهم، وتجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة التي وحّدها آباؤنا المؤسسون تحت راية الاتحاد، وغرسوا في نفوس أبنائها حب الوطن والعطاء اللامحدود من أجل رفعته وتقدمه».

وأضاف: «في يوم العلم نستذكر قيم ومعاني اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرسى دعائمها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أن تكون دولة الاتحاد قدوة لدول العالم في تحقيق سعادة الإنسان ورفاهه في مختلف الميادين والمجالات، لتكمل مسيرته قيادةٌ حكيمةٌ ذات رؤيةٍ ثاقبة، والمتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الحكام الكرام.

حيث توّحدت الجهود في رعاية الإنسان والاستثمار فيه مما جعل تحقيق رفاهيته وسعادته إحدى أهم أولويات القيادة الرشيدة وشغلها الشاغل، لتحقق الدولة بفضل ذلك مكانة ريادية في مختلف القطاعات وتحصد النجاحات وترتقي بالإنجازات في ظل اتحادها».

وأفاد: «ونحن نفخر اليوم بقيادتنا الرشيدة وبقراراتها التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعظم دول العالم وصَنعت للشعب لحظاتٍ تاريخية مجيدة، ونحن محظوظون جداً بحكومتنا التي تُفعّل دور المواطنين وتشركهم في عملية صُنع القرار من أجل ازدهار البلاد، وأسست أيضاً لمنهجية وثقافة تمكين المرأة والاستثمار في الشباب.

ونحن نقترب من اليوبيل الذهبي لتاريخ وحضارة دولتنا الغالية ونتجه للخمسين عاماً القادمة، نشعر جميعنا بالفخر والاعتزاز الكبير لانتمائنا لهذا الوطن الغالي الذي شكل علامة فارقة في سجل الدول المتقدمة، وليترجم أبناء الإمارات من خلال يوم العلم أجمل الصور في التلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة. أدام الله علم الإمارات خفاقاً عالياً بسواعد أبنائه وسدد خطى دولتنا في مسيرتها نحو صناعة مستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع».

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