«حول الإمارات» تحتفل بذكرى تأسيسها الـ29 بحسم حتى 75% مدة 5 أسابيع

المصدر: دبي – البيان

تحتفل «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، العلامة التجارية المحلّية في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة مع عملائها هذا العام بالذكرى السنوية الـ29 لتأسيسها من خلال عروض ضخمة من 28 نوفمبر وتستمر مدة خمسة أسابيع.

وسيحصل المتسوقون على حسم بقيمة 50% - 75% على أكثر من 2000 منتج من تشكيلة واسعة من أثاث المنزل والإكسسوارات والعديد من المفاجآت المثيرة الأخرى للعملاء.

أسست «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» في الإمارات العربية المتحدة عام 1992، وهي واحدة من أفضل العلامات التجارية للأثاث الرائدة والأسرع نمواً في الشرق الأوسط، ولما يزيد على ربع قرن ساعدت عملاءها على الحصول على منزل الأحلام مع أحدث وأرقى المفروشات والإكسسوارات المنزلية.

واحتفالاً بهذه المناسبة، ستكافئ «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» عملاءها الأوفياء الذين دعموا نجاحها على مر هذه السنين من خلال تقديم حسوم وعروض على مجموعة واسعة من الأثاث والإكسسوارات، وستختار حول الإمارات فائزاً محظوظاً في أحد متاجرها كل يوم، سيحصل على قسيمة شرائية بقيمة 500 درهم.

كما سجلت العلامة نمواً قياسياً في مبيعاتها، وذلك بفضل عناصر عدة منها: منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مبادرات تسويقية، خدمة ما بعد البيع، سياسات الضمان، وقاعدة ضخمة من العملاء. وسمحت استراتيجيات العلامة التجارية التي تتمحور حول كسب ثقة العملاء الجدد والحفاظ عليهم بعلاقة شفافة بالعملاء الأوفياء الحاليين بأن تحقق قفزة إلى الأمام في صناعة الأثاث.

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