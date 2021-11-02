حميد الظاهري: راية الوطن رمز لحاضر مزدهر وخريطة طريق تحدد ملامح الخمسين المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحتفي اليوم بهذه المناسبة الوطنية التي ترسخ أسمى معاني الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن المعطاء، إذ يلتف فيه أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس للنهوض بمقدرات الوطن ورفعه أبنائه».

وأشار الظاهري إلى أن رؤية وتطلعات الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت نبراساً لتاريخ امتد على مدى خمسة عقود من الزمن، خطت فيها سواعدهم راية الوطن لتصبح رمزاً لحاضر مزدهر وخريطة طريق تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة لمواصلة العمل والجهود للنهوض بواقع ومستقبل القطاعات كافة المجتمعية والاقتصادية للخمسين المقبلة، لنسلم الراية لأجيال المستقبل التي ستعمل على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، ليبقى علم الإمارات عالياً شامخاً نفاخر به الأمم».

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