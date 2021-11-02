تفاهم بين وزارة المالية و"المصرف المركزي" لتحويل منصة الدفع بالدرهم الإلكتروني إلى المصرف المركزي

المصدر: وام

وقعت كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم مذكرة تفاهم بشأن تحويل منصة الدفع بالدرهم الإلكتروني التابعة للوزارة إلى المصرف المركزي، وذلك بهدف توحيد أنظمة المدفوعات الرقمية للحكومة الاتحادية.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم آَلية نقل وتحويل جميع أصول وأنظمة وعمليات الدفع بالدرهم الإلكتروني لتوفير خدمات وطنية مبتكرة للقطاعين العام وقطاع الأعمال.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن أهمية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجال المدفوعات الرقمية يحقق كفاءة عالية وإمكانية وصول غير مسبوقة لقطاع الأعمال والدفع الرقمي، وتوفير فرص الاستثمار المحلية والدولية في اقتصاد رقمي حديث وتطوير عمليات الدفع المبتكرة للمتعاملين والتعامل مع قطاع التجزئة والحكومة من خلال الحلول الرقمية الذكية.

من جانبه قال خالد محمد بالعمى إن التعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في تعزيز خدمات الدفع الرقمي بالدولة، كما سيدعم الجهود المبذولة في سياق التطور الكبير الذي تشهده دولة الامارات في مجال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين جودة الحياة.

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