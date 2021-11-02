افتتاح فندق «ذا8 النخلة»بإدارة أكور

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي مؤخراً افتتاح فندق «ذا8 النخلة» بإدارة مجموعة أكور، والذي يعد أحد أرقى منتجعات البوتيك في دبي، أبواب الحجز للإقامة الفندقية بدءاً من نوفمبر الجاري.

ويحتوي المنتجع المواجه للشاطئ على أجنحة فقط، حيث يضم 121 جناحاً تتميز بإطلالات مفتوحة على مياه الخليج العربي وأجواء نابضة بالحياة وتصميمات مبتكرة، ما يمنح الضيوف تجربة إقامة فاخرة ومريحة. واستوحى المنتجع تصميمه من الموضة والأناقة ونمط الحياة الراقي وفن الآرت ديكو في ميامي بيتش ليقدم إطلالات رائعة.

يقدم فندق «ذا8 النخلة» والذي استوحى اسمه من رمز اللانهاية «8»، إمكانيات لا حصر لها للباحثين عن تجربة ضيافة أصيلة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء مريحة منذ شروق الشمس وحتى غروبها، والتلذذ بأشهى المأكولات في مطعم Envy، واحتساء المشروبات الباردة والاسترخاء بجوار DJ booth في نادي Fluid الشاطئي، والاستمتاع بالسباحة في الشاطئ أو المسبح.

واحتفالاً بافتتاحه، أعلن فندق «ذا8 النخلة» عن عرضين رائعين للغرف:

يقدم عرض Celebr8 للضيوف إمكانية الاحتفال على طريقة «ذا8» والاستمتاع بالرفاهية المطلقة في جناح بغرفة نوم واحدة وجميع وسائل الراحة الفخمة. وابتداءً من 1788 درهماً لشخصين، يمكن للضيوف الاستمتاع بزجاجة مجانية من المشروب والفراولة وارتداء أردية الحمام الرائعة التي يمكنهم أخذها معهم كتذكار للإقامة، بالإضافة إلى مجموعة موسيقى «ذا8» التي تكمل تجربة الإقامة المثالية.

ويمكن للضيوف اختيار عرض Elev8 الذي يمنحهم تجربة إقامة فاخرة بدءاً من 7888 درهماً تشمل النقل بسيارة ليموزين من وإلى الفندق داخل دبي، بالإضافة إلى زجاجة من المشروب عند الوصول وكبانا خاصة بجانب المسبح، بالإضافة إلى كمية غير محدودة من المأكولات والمشروبات أثناء الإقامة.

وأكور هي مجموعة رائدة عالمياً في مجال الضيافة والفنادق تقدّم خدماتها ذات المستوى المميز عبر أكثر من 5000 من الفنادق والشقق في أكثر من 110 دولة حول العالم.

اكتسبت المجموعة خبرة في مجال الاستضافة تمتد لأكثر من 50 عاماً، لينشأ عنها مجموعة لا تضاهى من العلامات التجارية تتضمن 39 فندقاً، بتدرج بين الرفاهية والاقتصاد. كما تقدم حلولاً رقمية تزيد من التقاسم، وتعمل على تحسين العمليات الفندقية والارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى مستوى.

ومع أكور لايف ليمتليس (ALL)، برنامج الولاء والرفيق اليومي والجديد لنمط الحياة، تتطور العلاقة بين المجموعة وعملاء البرنامج لتتجاوز التعاملات التجارية وتصبح أكثر عمقاً ومعنويةً، ولتطلق إمكانيات الحياة والعمل واللعب. إلى جانب الإقامة، يتيح (ALL) سُبلاً جديدة للحياة والعمل واللعب، وذلك عن طريق مزج الطعام والشراب مع الحياة الليلية والرفاهية والتعاون في العمل.

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