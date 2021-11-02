أحمد بن سعيد يفتتح معرض "هايبرموشن دبي 2021"

المصدر: البيان



افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات اليوم "معرض هايبرموشن دبي " المتخصص بالتحول الذي تشهده قطاعات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية ضمن فعاليات " إكسبو 2020 دبي"؛ والذي يقام لأول مرة خارج أوروبا ويسلط الضوء على إمكانيات الإمارة مستقبلا في مجال النقل والتنقل.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم - خلال الافتتاح - دور الفعالية في تعزيز إمكانيات الإمارة في مجال التنقل الذكي، معرباً عن امتنانه لمنظمي الفعالية على جهودهم الاستثنائية حيث تعد مشاركة هايبرموشن كفعالية رئيسية في إكسبو 2020 دبي دليلا واضحا على عزمنا على ترسيخ مكانة الإمارة الرائدة في قطاع التنقل الذكي ورغبتنا بالاستفادة من التقنيات المتقدمة ودعمها للنهوض بالقطاعات وتسريع عملية تطوير اقتصادات محلية قائمة على التكنولوجيا كما يتيح لنا المعرض فرصة استكشاف وتعلم أمور جديدة من خلال الاطلاع على الآفاق الواعدة في القطاع مستقبلا.

ويستمر هايبرموشن دبي - الذي انطلقت نسخته الأولى في ألمانيا - حتى 4 نوفمبر في مركز دبي للمعارض ضمن الموقع ذاته الذي يقام فيه معرض ماتريالز هاندلينج ميدل إيست. ويوفر منصة بارزة لرواد التكنولوجيا من خلال التركيز على أربعة قطاعات أساسية في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل النقل والخدمات اللوجستية والتنقل ومناولة المواد.

وتنعقد الفعالية - التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم - بالتعاون مع موانئ دبي العالمية التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم بصفتها شريكا عالميا وموانئ أبوظبي بصفتها شريكا استراتيجيا ودبي الجنوب التي تعد مدينة ذكية ومستدامة بصفتها شريكة مدينة المستقبل.

وعبر عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات وجافزا عن فخره بكون موانىء دبي الشريك العالمي لمعرض هايبرموشن وبدعم دورته الأولى التي تستضيفها دبي وخلال مشاركتنا في الحوارات والجلسات التي يشهدها المعرض على مدى أسبوع كامل سنعمل على تناول عدد من المواضيع المهمة بما في ذلك مكانة دبي كمركز تجاري دولي وأهمية توظيف البيانات الضخمة في تحقيق نقلةٍ نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأضاف ابن دميثان أن الابتكار يشكل أحد أبرز مكونات هويتنا حيث تنسجم أهداف معرض هايبرموشن مع رسالتنا في استكشاف آفاق عمل أكثر ذكاء في مجال التنقل والخدمات اللوجستية ولتحقيق رؤيتنا في تغيير شكل القطاع العالمي يتوجب علينا التعاون لتبسيط الإجراءات وتعزيز العمليات ما يضمن في نهاية المطاف استمرارية حركة التجارة العالمية ويحقق المنفعة للشركات والعملاء والعالم.

من جانبه قال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إنه ليس بغريب على دبي استضافة فعالية مرموقة بحجم معرض هايبرموشن خصيصا خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي في الإمارة وتطلع إلى التواصل مع مجموعة من رواد الخدمات اللوجستية لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل القطاع وتسعى دبي الجنوب من مكانتها الرائدة في المنطقة إلى دعم استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. ويوفر هايبرموشن دبي منصةً مثالية لتسليط الضوء على أحدث التطورات ولاستشكاف الكثير من الفرص الواعدة لاستثمار التحول الرقمي في قطاعات النقل والتنقل.

من جهته لفت سايمون ميلر الرئيس التنفيذي لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست الجهة المنظمة لمعرض هايبرموشن دبي إلى أن المعرض يقدم أحدث الابتكارات المدعومة بالحلول الرقمية والتي ستقود جهود الأتمتة والاستدامة في المستقبل ويستضيف المعرض أكثر من 150 خبيراً خلال ثلاثة مؤتمرات ستكشف عن تقنيات متطورة من شأنها دعم جميع العاملين في هذه القطاعات الحيوية.

وأفاد بأن مؤتمر هايبرموشن لاب يتناول مواضيع المركبات بدون سائق والتنقل الجوي في المناطق الحضرية والجيل التالي من تكنولوجيا الاتصال في مجال التنقل والخدمات اللوجستية بينما يعيد مؤتمر التنقل الذكي تعريف قطاع النقل العام في المنطقة ويسلط سكايلكس المصنع الرائد لأدوات قياس المسافات الرقمية الضوء على تميز عمليات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بما فيها التوصيل إلى الوجهة النهائية.

ولفت إلى أن هايبرموشن دبي استطاع من خلال تحدي رواد الأعمال والشركات الناشئة بالتعاون مع مجموعة أسياد استقطاب مجموعة متنوعة من أبرز رواد القطاع العام والخاص وصناع السياسات وأصحاب الشركات والخبراء الاستراتيجيين والمبتكرين والشركات الناشئة ممن يسعون إلى التواصل فيما بينهم واستكشاف أحدث التطورات التقنية.

وأشار إلى أن التحدي يضم على مدار ثلاثة أيام ورش عمل وجلسات إرشادية وتحديات ومنصة للتواصل مع المستثمرين والمشترين الحكوميين لتوفير فرص حقيقية لإطلاق الأعمال التجارية وتنميتها.

وذكر أن المعرض سيسلط الضوء على أبرز توقعات السوق في منطقة الخليج ضمن قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات الكهربائية إضافة إلى دعوة كبار علماء البيانات للمشاركة في هاكاثون أسياد اللوجيستي العالمي والذي يعد مركزا معرفيا يقدم محتوى مخصّصا ومسابقات تفاعلية وورش عمل وغيرها من جلسات العصف الذهني.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 11 من معرض ماتريالز هاندلينج ميدل إيست تنطلق بالتزامن مع هايبرموشن دبي بمشاركة أكثر من 70 جهة عارضة من 24 دولة أبرزها شركة أي سي إم إي الراعي البلاتيني للفعالية إلى جانب شركاتٍ بارزة في القطاع مثل شركة مصنع الصفوف الوطنية "رفوفكو" ووينجز وسافوي وجاسبا وآنكرا سيستمز ولين تيك ولوج سكوير وسويس لوج وهانيويل.

ويركز المعرض التجاري الإقليمي على حلول المستودعات ونظم اللوجستيات وسلاسل التوريد وحلول الشحن والبضائع ويقدم في هذه الدورة أحدث حلول الأتمتة التي تلبي احتايجات العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والأطعمة والمشروبات والسيارات والأدوية.

كما تستعرض شركة أي سي إم إي مجموعة متنوعة من الحلول المتطورة ذات الاستخدامات المحددة بما فيها نظام روبوت جديد بالتعاون مع شريكها هانوا وحلول المناولة والتخزين الخاصة بمنصات التخزين والصناديق المُصنَّعة ضمن منشأتها في الإمارات.

من جهته أفاد نافين ناريان الرئيس التنفيذي لشركة أي سي إم إي أن منطقة الشرق الأوسط تعتمد حلول أتمتة المستودعات بصورة أبطأ من الأسواق والقطاع شهد ظهور الكثير من الحلول المبتكرة والكفيلة بتعزيز كفاءة العمليات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤي ومراكز الشحن المصغّرة والروبوتات ذاتية التحكم لتلبية الطلبات.

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