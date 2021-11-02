أحمد الظهوري: العلم يجسد أسمى معاني التضامن الإماراتي تحت ظل القيادة الرشيدة

المصدر: دبا الحصن - البيان

أكد أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني التضامن الإماراتي تحت ظل القيادة الرشيدة، وأن علم الإمارات سيظل دوماً رمزاً للشموخ والرقي والتضحية والوفاء والسعادة والابتكار والاستشراف والتطلع نحو غد أفضل والسعي نحو التميز في كافة المجالات المتنوعة.

وأشار الظهوري إلى أن «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام ويتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مناسبة وطنية غالية على شعب الدولة، لتأكيد الولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة.

وأضاف الظهوري أن الإمارات تسير يوماً بعد يوم بخطى واثقة نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار الذي يجعلها تحتل المراكز الأولى في مختلف المجالات المتنوعة، محققه لشعبها التمكين الذي يجعلها في أعلى المراتب، لتواصل نجاحاتها المتلاحقة في كل ما شأنه توفير السعادة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، لينعم الجميع بالأمن والأمان والرخاء والسعادة دائماً.

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