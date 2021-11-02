دبي لتنمية الصناعة والصادرات تروج لقطاع الأغذية والمشروبات المحلي في معرض أنوجا العالمي

المصدر: دبي- البيان

شاركت 13 شركة من الإمارات، بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في معرض أنوجا العالمي 2021 من خلال تنظيمها للجناح الإماراتي في هذا المعرض التجاري العالمي الرائد لصناعة الأغذية والمشروبات، والذي أقيم مؤخراً في مدينة كولونيا الألمانية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات الرامية إلى تنمية الصادرات من دبي وتمكين القطاع الصناعي المحلي وتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لرفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031 («مشروع 300 مليار»).

وشارك في الجناح المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي «دافزا». وتم افتتاح الجناح من قبل حفصة العلماء، سفير الدولة لدى ألمانيا، بحضور المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات المشاركة.

وقالت حفصة العلماء: تواجد الشركات الإماراتية في هذا التجمع الدولي يؤكد أهمية قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة والشركات والمصانع العاملة فيه، وتأتي أيضاً هذه المشاركة في إطار مرحلة التعافي العالمي من جائحة كوفيد 19؛ حيث تعتبر مثل هذه اللقاءات مهمة في سبيل بناء الشراكات المتنوعة مع مختلف الشركاء المحتملين«.

وأضافت: تشهد العلاقات الإماراتية الألمانية تطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة، حيث يمثل التعاون الاقتصادي والتجاري أهم أولويات البلدين، والتي تؤسس مراحل متقدمة تسهم في دعم التبادل التجاري فيما بينهما؛ حيث تعتبر مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات من الجهات المهمة التي تعمل على الإسهام بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف، ونحن في سفارة الدولة نعمل بشكل متواصل مع المؤسسة في ترجمة كل الفرص المحتملة والتي تساعد على خلق فرص جديدة للمصدرين والمستوردين في البلدين.

وقال المهندس ساعد العوضي: تعد صناعة الأغذية والمشروبات من أهم القطاعات في دبي، وواحدة من القطاعات الفرعية الستة ذات الأولوية المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030. وشهدت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نموًا بنسبة 27.8٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وحققت دبي نمواً بنسبة 90.7٪ في صادرات الأغذية والمشروبات و73.1٪ نمواً في إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020. وبشكل عام، أسهم القطاع بنسبة 6.1٪ في التجارة الخارجية غير النفطية في دبي خلال هذه الفترة. وبلغت حصة الصادرات 9.42 مليارات درهم، وإعادة التصدير 6.37 مليارات درهم من إجمالي تجارة الأغذية والمشروبات في دبي، والتي بلغت 41.04 مليار درهم خلال النصف الأول 2021.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ»دي بي ورلد«الإمارات وجافزا:»لدينا في «دي بي ولد» والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) الكثير لتقديمه لصناعة الأغذية والمشروبات لجميع المشاركين في هذه الفعالية الدولية، فموقعنا الاستراتيجي الذي يسمح بالوصول إلى منطقة تضم ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك، يمثل قاعدة مثالية لانطلاق الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقال أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير: بلغ عدد شركات الأغذية والمشروبات المحلية منذ أول مشاركة في المعرض وحتى دورة 2021 ما لا يقل عن 120 شركة محلية، ومن ناحية أخرى ضمت المشاركة 13 شركة محلية في المعرض هذا العام من قطاعات منتجات الألبان والتمر والقهوة والمشروبات الغازية وزيوت الطعام.

بالإضافة إلى أنشطة تجارية مختلفة في قطاع الأغذية والمشروبات. وتشمل المنتجات الغذائية والمشروبات التي يتم تصديرها أو إعادة تصديرها من دبي بشكل رئيس: السكر والزيوت الخام من السلجم والمكسرات الطازجة أو المجففة والحليب والقشدة والمشروبات والخضروات (البقوليات) والتمور، حيث تحتل دبي المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات الزيوت الخام من السلجم بحصة 7.9٪ من صادرات المنتج عالمياً.

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